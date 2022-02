Família de motorista de aplicativo morto em assalto em Salvador pede justiça

Membros da família do motorista de aplicativo, Jorge Alberto Albuquerque Carvalho, morto durante o trabalho, se pronunciaram com relação ao crime, que aconteceu na última sexta-feira (04), e pediram justiça para os suspeitos.

Ao pedir justiça para os envolvidos no assassinato do irmão, Tânia mencionou o governador da Bahia, Rui Costa, para que dê mais atenção aos casos de violência contra motoristas de aplicativo.

“O que nos resta é pedir justiça. Pedir às autoridades que se preocupem com a humanidade. O senhor governador Rui Costa, que é comandante geral do estado, que atente para o nosso povo baiano. Muitos sinistros têm ocorrido com o pessoal que trabalha como Uber”, disse Tânia. Jorge Alberto foi enterrado no último domingo (6), no Cemitério Campo Santo, em Salvador.