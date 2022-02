Família de policial civil diagnosticado com morte cerebral denuncia falso médico

Em meio a dor de ver Yago da França Souza Avelar, policial civil envolvido em um acidente na região da Chapada Diamantina na última sexta-feira (4), internado com morte cerebral, a família do agente teve que lidar com um falso médico que trouxe falsas esperanças. De acordo com a TV Bahia, um homem com acesso a UTI do Hospital Geral do Estado, onde o policial se encontra, foi preso em flagrante na noite da terça-feira (8) acusado de falsidade ideológica e exercício ilegal da profissão.

A denúncia foi feita pela família e colegas de Yago. Um amigo da família, que não quis se identificar, contou que o falso médico dizia que “o coração dele [Yago] está batendo sem medicamento, o pulmão dele está respirando sem medicamento. Yago não morreu, Yago está vivo”.

O suposto médico dizia que tinha se formado em medicina na faculdade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos. No entanto, segundo a polícia, ele apresentou apenas uma identidade de estrangeiro, da Argentina. A polícia apreendeu um carimbo utilizado pelo falso médico, que consta o nome de Fábio C Michel Abrahim, inclusive com um número do Conselho Regional de Medicina (CRM).

De acordo com a polícia, o HGE confirmou que o homem não faz quadro do de médicos do hospital.

A morte cerebral de Yago foi divulgada pela Polícia Civil no sábado (5). Na noite desta terça (8), a corporação divulgou nota, na qual diz que um médico da equipe que atende o policial, no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, decidiu pedir novos exames antes de atestar a morte cerebral.