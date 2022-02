Familiares confirmam morte de policial civil vítima de acidente na Bahia

Familiares do policial Yago da França Souza Avelar, de 39 anos, confirmaram a morte dele na manhã desta quinta-feira (17). O agente estava internado no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, desde o 4 de fevereiro.

Ele e mais dois policiais civis sofreram um acidente na BA-233, entre as cidades de Itaberaba e Ipirá, na região da Chapada Diamantina. As vítimas estavam em uma viatura, que capotou. As causas do acidente ainda são desconhecidas.