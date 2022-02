Familiares de grávida morta com tiro fazem protesto e acusam ex-vereador

O caso aconteceu no último sábado (5). O marido de Jéssica, George Passos Santana, suspeito do crime, afirmou a polícia que o disparo foi acidental. De acordo com o g1 Bahia, George se apresentou à delegacia de livre e espontânea vontade. Em depoimento, ele afirmou que estava lavando o carro na porta de casa, quando Jéssica o teria chamado para conversar sobre o relacionamento. O ex-vereador relatou que a companheira estava com as mãos para trás e teria desconfiado do gesto.