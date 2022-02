Familiares de presos realizam protesto na Av. Adhemar de Barros

Foto: Reprodução/TV Bahia



Um grupo de familiares e parentes de homens, presos em penitenciárias de toda a Bahia, realizam um protesto, no início da tarde desta quinta-feira (03), na avenida Adhemar de Barros, bairro de Ondina. De acordo com informações da TV Bahia, os manifestantes ocupam 2 das 4 vias no sentido Garibaldi.

Policiais Militares acompanham o protesto. As principais reivindicações são em torno da ausência de visitas, da super lotação dos presídios e até denúncias de tortura. A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP) ainda não se pronunciou sobre o caso.