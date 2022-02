Famosos se despedem de Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta: ‘Descansa, guerreira’

Meu Nordeste está em luto pois uma das maiores vozes do forró nos deixou hoje. Paulinha Abelha marcou gerações, inclusive a minha, e é com a CONFIRA e carisma que sempre será lembrada. Meus sentimentos aos familiares, fãs e amigos. Descanse em paz, Paulinha.

Infelizmente minha ídola nos deixou. Paulinha, cantora da maior banda de forró do mundo, o Calcinha Preta que sem dúvidas é a banda da minha vida. E pensar que 15 dias atrás, ela me chamou no palco do show dela pra falar de mim pro público que a segue. Vou guardar isso pra sempre pic.twitter.com/upFp92EXAL

— Ed Gama (@oedgama) February 23, 2022