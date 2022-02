Fantasia do Carnaval? Biquíni de Jade Picon já toma conta dos bloquinhos no Brasil

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Parece que o Carnaval de 2022 já tem uma fantasia: o biquíni de Jade Picon. Mesmo com o cancelamento dos blocos ao redor do Brasil, ainda há quem entre no clima e aproveite a data para se fantasiar. É o caso de uma dupla catarinense, que usou o famoso “look” da sister do BBB 22 para curtir um cortejo na Zona Portuária do Rio de Janeiro.