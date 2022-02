A tecnologia está implícita na rotina das pessoas, de modo que muitos fatores tecnológicos impactam no comportamento de compra e consumo, porém, nem sempre são perceptíveis para o próprio consumidor.

Fatores tecnológicos podem ser ameaças ou oportunidades para uma empresa no mercado atual

Por isso, é muito importante para a gestão de uma empresa que se atente ao mercado e verifique o que a concorrência entrega para o público-alvo de sua marca. Visto que novas tecnologias trazem novos produtos e novos nichos de mercado. Uma vez que a tecnologia traz novas necessidades.

Estudos de mercado

Sendo assim, o acompanhamento do comportamento do cliente e a análise da Persona são estudos que devem ser feitos, considerando o impacto dos fatores tecnológicos na rotina de consumo. Por isso, uma empresa que estuda as tendências de mercado eleva suas vendas e obtém maior visibilidade; visto que a empresa tende a direcionar o seu orçamento para realizar investimentos em fatores tecnológicos que atendam ao seu fluxo.

Omnichannel e a revolução do varejo

O sistema omnichannel é um exemplo de como a tecnologia revoluciona o comportamento do cliente e torna a concorrência mais acirrada entre as empresas. Sendo assim, uma empresa do varejo que no mercado atual não possui o sistema omnichannel, dificilmente conseguirá atingir o seu público-alvo; já que o sistema ampara a empresa de forma holística e quebra barreiras importantes no que diz respeito à comunicação.

A jornada de compra do cliente

Sendo assim, essa tecnologia é relevante para a jornada de compra do cliente; já que o cliente pode comprar em uma loja física ou online, sem que a empresa perca seus valores culturais. Dessa forma, podemos entender que uma empresa que investe corretamente fatores tecnológicos eleva suas chances de sucesso e evita a obsolescência da sua própria marca. Visto que fatores tecnológicos impactam diretamente nas tendências de mercado.

Gerenciamento assertivo por meio de ferramentas tecnológicas

Além disso, são ferramentas eficientes para as métricas de gestão, fidelização do público, e, principalmente, para o gerenciamento do negócio de forma abrangente. Por meio de análises tecnológicas é possível que a empresa verifique a viabilidade de lançar um produto ou de customizar algo que torne a sua marca diferenciada, dentro dos aspectos.

Sendo assim, a tecnologia é uma aliada de uma gestão no mercado, dada a inconstância da era digital; já que são muitos os fatores tecnológicos que podem ser ameaças ou oportunidades para uma empresa no mercado atual.