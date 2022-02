Faustão presta apoio a Tiago Leifert e Daiana Garbin: ‘O Brasil inteiro está com vocês’

Faustão utilizou um tempo do seu programa na Band na última quarta-feira (2) para manifestar apoio a Tiago Leifert e Daiana Garbin, após o anúncio do câncer de olho enfrentando pela filha do casal, Lua, de um ano.

“Tenho uma ligação pessoal muito forte com o Tiago e a Daiana. O Brasil inteiro está com vocês. Tomara que a Lua vire esse jogo. Todos sabem o que vocês estão passando. Estamos rezando para que tudo dê certo com a Lua”, disse o apresentador para o ex-colega de emissora.

Logo após as palavras de Faustão, o auditório do programa aplaudiu o casal. “O carinho do público, com toda emoção, toda energia. A partir do momento que vocês prestam serviço de utilidade pública, abrindo uma situação tão dolorosa, tão difícil para todos terem informação, é fundamental. Estamos rezando para que tudo dê certo nessa história com a Lua”, finalizou o apresentador.

Veja o momento: