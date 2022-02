Favorita da Jade Picon: veja receita de banoffee

Nas épocas em que esteve na xepa do BBB 22, Jade Picon não falava em outra coisa quando o assunto era comida: o desejo dela de comer uma deliciosa banoffee. Confira abaixo o passo a passo para preparar esta sobremesa na sua casa.

Foto: reprodução / Pinterest





Ingredientes:

– 400 g de doce de leite pronto;

– 10 bananas cortadas em rodelas;

– 400 g de nata (chantilly, se preferir);

– 1 pacote de biscoito maisena triturado;

– 200 g de margarina culinária;

– 1 colher de chá de canela em pó para polvilhar.

Modo de preparo:

Misture o biscoito triturado com a margarina usando as pontas dos dedos, até formar uma massa fina. Pegue uma forma de “fundo falso” e coloque a mistura. Asse no forno preaquecido a 180°C por dez minutos.

Aguarde a massa esfriar e coloque o doce de leite em cima. Corte a banana em rodelas e coloque sobre o doce de leite. Ponha a nata por cima das bananas e vá alisando.

Use uma peneira pequena para espalhar a canela em cima da torta. Deixe na geladeira por três horas e sirva.