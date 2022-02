‘Faz parte de mim’, diz Gaby Amarantos sobre carnaval de Salvador

Foto: Victor Carvalho No último domingo (27) o edifício Sulacap, localizado na Praça Castro Alves, foi palco do evento ‘100 janelas históricas de Salvador’, que reuniu artistas como Carlinhos Brown, Gaby Amarantos, Xanddy do Harmonia do Samba, Lia de Itamaracá, Larissa Luz e os blocos afro.

Durante a performance, Gaby cantou ‘Sinhá Pureza’, ‘Frevo Mulher’ e, finalizou a apresentação junto com os outros quatro artistas ao som de ‘Chão da Praça’, música composta por Moraes Moreira. O show foi transmitido ao vivo pelo canal do Multishow, na TV, e do YouTube, da Devassa e terá transmissão especial na TV no próximo sábado, 5 de março, com exibição às 23h na Rede Bahia.

