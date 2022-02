Federação Baiana de Judô reúne 577 atletas na Copa Bahia Open, em Simões Filho

A Federação Baiana de Judô (Febaju) promove a Copa Bahia Open, que acontece até domingo (20), no Ginásio do Sesi, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador. O evento começou na sexta-feira (18) e segue o protocolo de saúde estabelecido em combate ao avanço da Covid-19. A atividade conta com a participação de 16 estados, 577 atletas e 67 clubes inscritos. Atletas e técnicos devem apresentar o Certificado de Vacinação na entrada do equipamento esportivo (Cartão de vacina em papel ou através do ConectSUS), além do uso obrigatório de máscara (o item de proteção individual só poderá ser retirado pelos atletas no momento dos combates).

Caso o (a) atleta esteja gripado (a) ou com um misto de sintomas que indiquem essa situação (como febre, indisposição, dor no corpo, tosse, dor de garganta ou de cabeça, falta de ar, perda do paladar), o (a) mesmo (a) não deverá participar da competição.