Foto: Divulgação/Nestlé



Quem mora na Bahia já sabe que às homenagens à rainha do mar começam no raiar do dia. E obviamente, quem acorda cedo, tem fome cedo. O prato típico da data é a famosa feijoada completa e de feijão preto, pra dar aquela ‘sustância’ imediata. Se você gosta de tradição e muito sabor, aprenda agora a receita da feijoada completa. Toda a receita, indicada pela Nestlé, fica pronta em 2h30 e o rendimento é de 10 porções.