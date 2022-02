Ferbasa abre vagas de emprego pelo Brasil; veja cargos

A Ferbasa, uma das maiores empresas do setor da metalurgia e mineração no país, abre vagas de emprego na Bahia. Confira os cargos e todas as informações sobre os cargos, a seguir!

Ferbasa anuncia novas oportunidades na Bahia

A Ferbasa foi fundada no ano de 1961 e, atualmente, é destaque no segmento de atuação, principalmente no quesito energias renováveis e recursos florestais.

Acompanhe as oportunidades e os requisitos exigidos para participação:

Auxiliar de Manutenção : ensino médio completo e cursos de qualificação em áreas relacionadas, experiência em manutenção mecânica e é desejável possuir CNH categoria B;

: ensino médio completo e cursos de qualificação em áreas relacionadas, experiência em manutenção mecânica e é desejável possuir CNH categoria B; Supervisor de Planejamento e Controle da Manutenção : técnico completo em áreas afins, experiência em gestão de manutenção, supervisão em planejamento, inspeção de equipamentos, orçamento de manutenção e custos, conhecimento Pacote Office e Power Bl;

: técnico completo em áreas afins, experiência em gestão de manutenção, supervisão em planejamento, inspeção de equipamentos, orçamento de manutenção e custos, conhecimento Pacote Office e Power Bl; Auxiliar Administrativo : ensino médio completo, curso auxiliar administrativo, CNH B e disponibilidade para viajar;

: ensino médio completo, curso auxiliar administrativo, CNH B e disponibilidade para viajar; Analista Fiscal I : graduação completa, CRC, pós graduação em áreas relacionadas, domínio Pacote Office, experiência com fechamento Fiscal, experiência em mineração, metalurgia e conhecimento ERP Datasul;

: graduação completa, CRC, pós graduação em áreas relacionadas, domínio Pacote Office, experiência com fechamento Fiscal, experiência em mineração, metalurgia e conhecimento ERP Datasul; Engenheiro II : graduação completa, pós graduação em áreas afins, CREA ativo, inglês intermediário e CNH categoria B;

: graduação completa, pós graduação em áreas afins, CREA ativo, inglês intermediário e CNH categoria B; Analista de Suporte TI: graduação completa, pós graduação em áreas afins, inglês técnico, certificação em segurança da informação, experiência em SQL Server, administração de banco de dados e administração de firewalls.

Como realizar sua inscrição

Quer fazer parte da Ferbasa? Para ocupar uma das funções disponíveis, os profissionais que atenderem aos requisitos e residirem na Bahia, deverão acessar o site de participação e concluir seu cadastro profissional no cargo que pretende atuar.

