Feriado de Carnaval: Funcionamento dos bancos e das agências do INSS

Devido a terceira onda da pandemia da Covid-19, diversos estados e municípios brasileiros cancelaram o ponto facultativo referente ao feriado de Carnaval. Porém, ainda assim, os órgãos públicos não terão expediente durante o período de recesso, assim como as agências bancárias e as unidades da Previdência Social.

Funcionamento das agências bancárias

Os bancos e instituições financeiras também não terão expediente durante o Carnaval. O funcional normal retornará na quarta-feira de cinzas (2 de março), a partir das 12h, com encerramento no horário regular.

Diante disso, os cidadãos que possuem contas com vencimento marcado para um desses dias de recesso é preciso ficar atentos, isso porque, será preciso realizar o pagamento antecipado ou programado dos boletos.

A decisão pela permanência do feriado bancário foi da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), seguindo resolução do Banco Central (BC), mesmo não havendo as Festas de Momo.

Funcionamento das agências do INSS

Como as agências bancárias, as unidades do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também estarão fechadas na segunda-feira (28/2) e na terça-feira (1/3). O atendimento só retornará na quarta-feira (2/3), a partir das 14h, para os segurados agendados.

O novo horário de atendimento segue o calendário de pontos facultativos do governo Federal, definido pela Portaria ME Nº 14.817, de 20 de dezembro de 2021. Aqueles que estavam agendados para quarta-feira (2/3) de manhã, devem consultar um novo horário.

Durante o Carnaval, a central de atendimento 135 do INSS funcionará em horário normal, de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, horário de Brasília. Desta forma, o cidadão pode ligar para realizar novos agendamentos.

Além disso, o site e aplicativo Meu INSS também funcionarão normalmente. Porém, quem quiser usar o atendimento humanizado da Helô, terá de aguardar até quarta-feira de cinzas. A equipe de atendimento seguirá o mesmo cronograma das agências, retomando o atendimento após as 14h no dia 2.