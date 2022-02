Fernanda Vasconcellos anuncia primeira gravidez; saiba detalhes

Fernanda Vasconcellos anunciou através das redes sociais na manhã desta sexta-feira (11), sua primeira gravidez. Casada com o apresentador Cassio Reis, a atriz comemorou a chegada da cegonha em uma postagem na sua conta do Instagram.

“Acredito que grandes alegrias acontecem no meio do caminho, e não tinha ideia de como é romântico para o casal quando não se tem dúvidas quando a gente leu: GRÁVIDA escrito no visor. Além de ser uma delícia […], isso nos deu a real dimensão que o amor está crescendo dentro de mim, dentro da gente!”, escreveu na legenda.

Confira: