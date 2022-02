Ferry-Boat tem longa fila nesta sexta-feira (25); movimento de saída é grande em Salvador

O movimento de saída de Salvador é intenso na noite desta sexta-feira (25). Na região do Ferry-Boat, motoristas chegam a aguarda entre 2 a 3h para embarcar no terminal. Muitas pessoas também seguem para o Litoral Norte, neste período em que seria realizado o Carnaval.

No terminal de São Joaquim, por volta das 19h30, o local chegou a ficar engarrafado por conta do fluxo na região da Cidade Baixa.

Para quem seguiu com destino ao Litoral Norte, também encontrou fluxo intenso na BA-099, conhecida como Estrada do Coco. As imediações do pedágio apresentaram fluxo maior.