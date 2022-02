Festa de Anitta e Gkay na Bahia é suspensa pela justiça; saiba detalhes

Com a presença de famosos como Anitta e Gkay, a festa “Plano B do Carnaval”, que acontecia em uma mansão de luxo na região metropolitana de Salvador, foi suspensa.

Segundo informações do “Jornal da Manhã”, da TV Bahia, a administração do condomínio entrou com uma ação na justiça alegando que uma festa deste porte iria contra as regras do condomínio, além de prejudicar a segurança, o sossego e a saúde dos vizinhos e o meio ambiente, já que o local fica em uma área de proteção ambiental.

Ainda segundo a reportagem, a justiça autorizou uma liminar suspendendo as comemorações que iriam até esta sexta-feira (18). A festança exclusiva para convidados selecionados, contou com influenciadores como Pequena Lo e Rainha Matos, além do vencedor de “A Fazenda 13”, Rico Melquiades.

Procurada pelo iBahia, a assessoria do evento não retornou ao contato até a publicação desta matéria.

