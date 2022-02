Festas ‘paredão’ são interrompidas pela polícia em Lauro de Freitas

Foto: Divulgação/Polícia Militar



Duas festas do tipo “paredão” foram encerradas pela Polícia Militar em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com informações do G1 Bahia, as ações foram realizadas na noite de sábado (19) em cumprimento ao decreto do Governo da Bahia.

As festas estavam sendo realizadas nos bairros de Portão, Ipitanga, Lagoa dos Patos e Vila Praiana. Ao todo, 23 pessoas foram abordadas, além de nove carros e seis motocicletas. A corporação não detalhou se os responsáveis pela festa foram detidos, nem a quantidade de equipamentos sonoros apreendidos.

Na quinta-feira (18), a Justiça impediu a realização da festa “Plano B do Carnaval”, em um condomínio de luxo em Camaçari, também na região metropolitana de Salvador. O evento privado contaria com Anitta, a influenciadora digital Gkay e outros artistas. O condomínio acionou a Justiça alegando prejuízo à segurança, o sossego, a saúde dos vizinhos. A estrutura contaria com palcos, caixas acústicas e iluminação difusa, além da presença de artistas e influenciadores digitais, como Pequena Lo e Rafa Uccman.

