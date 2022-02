Festival de Inverno 2022 acontece em agosto deste ano; saiba mais

O Parque Teopompo de Almeida já está em preparação para receber o público da 16ª edição do Festival de Inverno Bahia (FIB). Com o mote “A Música nos Une”, o evento, que já é parte do calendário de festas do estado, será responsável por movimentar a economia e cultural local.

Considerada como um polo regional que atrai pessoas do sudoeste e oeste da Bahia, além de todo o norte de Minas Gerais, Vitória da Conquista ou a “Suiça Baiana”, como é conhecida por causa das suas baixas temperaturas, demarcou seu espaço na rota do lazer e entretenimento durante o inverno.

Figurando entre os maiores festivais de música do interior do Brasil, em sua última edição, o FIB permitiu um faturamento para bares e restaurantes de 70% acima do habitual, sendo que a taxa de ocupação hoteleira na região chegou à sua capacidade máxima.

Além de muita música, entretenimento e cultura, o Festival de Inverno Bahia gera emprego e renda para diversas empresas e trabalhadores. Nas últimas edições, a média tem sido de quase três mil empregos diretos e cerca de cinco mil indiretos. A previsão para este ano é continuar com esta faixa de contratação.

Atrações

MPB, samba, pop rock e eletrônico são os ritmos já confirmados para a edição deste ano. Na sexta-feira (26), o cantor Dilsinho levará muito romantismo para o público de Conquista.

Já no sábado (27), será a estreia da santo-amarense, Maria Bethânia, no palco do FIB. Além dela, terá a apresentação da banda Os Paralamas do Sucesso.

No domingo (28), DJ Alok estará no Parque Teopompo de Almeida. Ele trará no repertório seus lançamentos mais recentes, entre eles “Un Ratitto”, gravada em parceria com Juliette.

Outros nomes estão sendo fechados pela equipe organizadora do evento e serão divulgadas, ainda no mês de fevereiro, pelos canais oficiais de comunicação do Festival de Inverno Bahia (site e instagram).

A venda oficial de ingressos para o #FIB22 está sendo realizada pela plataforma Sympla e em quatro pontos fixos de Vitória da Conquista: Loja Taco, Central de Ingressos Shopping Conquista Sul, Central de Ingressos Galeria Panvicon e Banca Central.

O pagamento pode ser feito através de dinheiro ou cartão de débito e/ou crédito, com possibilidade de parcelamento em até 6x sem juros. Esses são os últimos ingressos pelo preço de primeiro lote. A virada nos valores acontecerá ainda neste mês.

A produção do Festival de Inverno Bahia é assinada pela Icontent, empresa de entretenimento da Rede Bahia, em parceria com a TV Sudoeste.

SERVIÇO

Festival de Inverno Bahia 2022