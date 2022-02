FGTAS/Sine disponibiliza vagas de emprego em Carlos Barbosa – RS

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) via Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Carlos Barbosa – RS disponibiliza a abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Auxiliar de Linha de Produção (PcD) Auxiliar de Linha Produção Auxiliar de Linha Produção Auxiliar de Linha Produção Auxiliar de Linha Produção Auxiliar de Linha Produção Auxiliar de Cozinha Agente de Inspeção Motorista Carreteiro Motorista de Caminhão Auxiliar de Expedição Mecânico de Manutenção de Caminhão a Diesel Montador à Mão Tecelão de Malhas Trabalhador de Suinocultura Auxiliar de Limpeza Motorista Entregador Vendedor de Comércio Varejista Operador de Máquina de Soldar Monitor de Sistemas Eletrônicos de Segurança Costureira em Geral Operador de Equipamento para Resfriamento Operador de Extrusora Operador de Empilhadeira Controlador de entrada e saída de Matéria Prima Soldador Costureira em Geral Auxiliar de Costura Mecânico de Máquinas Pesadas Conferente de carga e descarga Atendente de Pedágio Vendedor de Comércio Varejista Auxiliar Administrativo Instalador de Sistemas Eletroeletrônicos de Segurança Auxiliar de Linha de Produção Técnico de Telecomunicações Frentista Operador de Caixa Atendente de Lanchonete Cozinheiro de Restaurante de Indústria Auxiliar de Limpeza Encanador Eletricista de Instalações Prediais Auxiliar de Encanador Trabalhadores de Conservação de Rodovias Trabalhador de Serviços de Limpeza e Conservação de Áreas Públicas Recepcionista em Geral Servente de Limpeza Industrial Repositor em Mercadorias Recepcionista de Hotel Auxiliar de Cozinha Costureira à Máquina Consultor de Vendas Operador de Telemarketing ativo Auxiliar de Linha de Produção Vigilante Ajudante de Eletricista Costureira de Máquinas Industriais Estofador de Móveis Pintor de Móveis Auxiliar de Linha de Produção Auxiliar de Marceneiro Passadeira de Peças Confeccionadas Recepcionista/Secretária Auxiliar Administrativo

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

tabela:pci

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente, na unidade do Sine, localizado na rua Doutor Carlos Barbosa, nº 209, Centro, e cadastre-se no cargo desejado. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

