FGTS 2022: Veja como antecipar seu saque

O saque-aniversário é um meio pelo qual o trabalhador pode resgatar anualmente parte do saldo disponível em suas contas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no mês de seu aniversário.

Aqueles que aderem a modalidade pode sacar os recursos em até três meses, a considerar o da liberação dos valores. Neste caso, os trabalhadores nascidos em janeiro poderão fazer o resgate até o dia 31 de março.

Vale ressaltar que os optantes do saque-aniversário contam com linhas de crédito, em que é possível antecipar os saques anuais. Em suma, o trabalhador recebe o valor antes do prazo oficial referente ao calendário da modalidade.

Antecipação do saque-aniversário do FGTS

A antecipação das parcelas anuais do saque-aniversário funciona como um empréstimo consignado, de modo que o valor da dívida é descontado automaticamente do saldo do FGTS do contratante. Desta maneira, ao término do empréstimo, o contratante não fica devendo.

Ou seja, o trabalhador coloca o saldo do fundo correspondente a quantia contratada como uma garantia do empréstimo. Logo, anualmente, quando o saque-aniversário for depositado, o valor da parcela mais os juros serão descontados.

Por ser um crédito contratado com garantia, as taxas de juros são as menores do mercado, podendo variar de 0,99% a 1,99%. Todavia, é preciso analisar as condições com cuidado antes de antecipar, até porque ainda deve-se considerar o IOF, dado que o serviço é uma operação comercial.

Onde antecipar o saque-aniversário?

O empréstimo deve ser realizado por meio das instituições que oferecem o serviço de antecipação do saque-aniversário. Cabe salientar que cada uma possui suas próprias condições para a concessão do crédito. Veja a seguir:

Instituição Financeira Taxa de juros cobrada Limite de antecipação Caixa Econômica 1,49% 3 parcelas anuais Banco do Brasil 0,99% 3 parcelas anuais BMG 1,99% 5 parcelas anuais Santander 1,69% 1 parcela anual Banco PAN 1,99% 5 parcelas anuais