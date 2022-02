FGTS: Liberada antecipação de saques do FGTS; veja como fazer

Recentemente, a Caixa Econômica Federal confirmou uma atualização no seu serviço de antecipação do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Agora, até cinco parcelas da modalidade poderão ser antecipadas.

Antes, os cidadãos podiam antecipar até três saques do FGTS. Segundo a instituição, o serviço já beneficiou mais de 2,3 milhões de trabalhadores, destes, 1,3 milhão eram negativados. Com isso, cerca de R$ 15 bilhões injetados na economia do país.

Como solicitar a antecipação do saque-aniversário do FGTS

Antes de qualquer coisa, o trabalhador deve aderir a modalidade do saque-aniversário, que normalmente concede uma parcela anual de parte do saldo disponível nas contas do FGTS do titular no mês de seu aniversário.

Desta forma, a antecipação que funciona como um empréstimo adianta, agora, até cinco parcelas do saque do FGTS. Para isto, basta o trabalhador habilitar que a Caixa receba a parcela da modalidade quando for liberada nos anos seguintes.

O procedimento ocorre de forma online através do aplicativo da instituição financeira. Além disso, não há consulta ao SPC e Serasa, desde que o cliente tenha saldo nas contas do FGTS.

A adesão ao saque-aniversário deve ser realizada pelo trabalhador por meio do aplicativo FGTS, no site fgts.caixa.gov.br, no Internet Banking CAIXA ou ainda nas agências. Porém, quem opta pela modalidade perde o direito ao saque-rescisão diante demissão sem justa causa.

Como é calculado o valor do saque-aniversário

O cálculo depende do valor que o trabalhador tem disponível em suas contas vinculadas ao FGTS. Além disso, é possível ser acrescentada uma parcela adicional, o que também será correspondente a faixa de saldo. Veja na tabela:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Como contratar a antecipação do saque-aniversário

O trabalhador deverá acessar o Internet Banking da Caixa e clicar na opção “Crédito”. Na sequência, será necessário tocar na opção Antecipação do Saque-aniversário. Feito isto, um pré-contrato será gerado.

Ademais, o valor do saldo utilizado como base para o cálculo do crédito será bloqueado no FGTS como garantia da operação. A taxa de juros é a mais baixa para empréstimos destinado a pessoas físicas, de 1,49% ao mês.