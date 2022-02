FGTS: Multa de 40% pode ser reduzida para 25%

A multa rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) concedida ao trabalhador quando é demitido sem justa causa pode ser reduzida. Isso porque, está em trâmite na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei (PL) 2383/21, que visa diminuir a indenização depositada pelo empregador na conta do fundo do seu ex-funcionário.

Mudanças na multa do FGTS

Conforme a legislação atual, o trabalhador demitido sem justa causa recebe uma multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Mas a proposta em questão, quer alterar a lei e reduzir a multa para 25%.

Além disso, em casos de demissão por culpa recíproca ou força maior, os atuais 20% pode ser reduzido para 10%. O autor da proposta, o deputado Nereu Crispim, afirma que a multa atual sobrecarrega o empregador e não é vantajosa para o mercado de trabalho.

“A redução dos encargos sociais poderá contribuir para o aumento da competitividade nacional”, analisa o deputado.

Tramitação da proposta

O projeto tramita em caráter conclusivo e aguarda análise das seguintes Comissões da Câmara dos Deputados:

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP);

Comissão de Finanças e Tributação (CFT);

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).

Considerando a aprovação do texto nessas Comissões, será encaminhado ao Senado Federal. Caso a medida receba o parecer favorável por parte dos senadores, o projeto deve chegar a sanção presidencial.

FGTS tem dois saques liberados pela caixa

A Caixa Econômica Federal tem dois saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sendo liberados neste início de ano. O banco confirmou que está liberando duas retiradas do FGTS com adicionais que podem variar de R$50 a R$2.900.

A modalidade disponibilizada é do saque-aniversário, que concede ao trabalhador parte do saldo disponível em suas contas do fundo. A liberação ocorre no mês de aniversário do trabalhador aderente a cada ano. Até o momento, os nascidos em janeiro e fevereiro já podem efetuar o saque.

A quantia pode ser resgatada em até três meses, considerando o da liberação. Sendo assim, os cidadãos nascidos em janeiro, por exemplo, podem sacar a parcela até o dia 31 de março. Os nascidos em fevereiro poderão sacar entre 1º de fevereiro e 30 de abril. Veja:

Mês de aniversário Prazo para o saque parcial do FGTS

Janeiro: De 4 de janeiro a 31 de março

Valor do saque-aniversário do FGTS

Como brevemente citado, é liberado para o saque apenas uma parte do FGTS. Neste sentido, a quantia disponível para ser retirada irá variar conforme o saldo presente na conta. Confira:

O valor do saque-aniversário é definido de acordo com a quantia disponível no fundo de garantia do trabalhador. Desta forma, o recurso pode receber uma parcela adicional a depender da porcentagem estabelecida na faixa de renda. Veja na tabela:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900