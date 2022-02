FGTS, PIS/Pasep e contas bancárias têm dinheiro esquecido; veja como sacar

Esquecer dinheiro no banco pode ser considerado impossível para muitos brasileiros, mas segundo o Banco Central (BC), mais de R$ 50 bilhões estão esquecidos em contas inativas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), cotas do PIS/Pasep e em contas bancárias.

Dinheiro esquecido no FGTS

Segundo informações da Caixa Econômica Federal, quase 90 mil contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), possuem dinheiro que não foram sacados, são quase R$ 18,9 bilhões.

Os recursos do FGTS podem ser sacados pelo trabalhador com carteira assinada, os rurais e safreiros, intermitentes, temporários, avulsos, domésticos e atletas profissionais.

Cotas do PIS/Pasep

Muitos trabalhadores deixaram de sacar o dinheiro das cotas do PIS/Pasep. Os recursos são de direito do trabalhador que atuou com carteira assinada entre os anos de 1974 a 1988 e não retirou o benefício.

Atualmente, o montante chega a R$ 23,5 bilhões, o que corresponde um repasse para mais de 10 milhões de pessoas. Caso o trabalhador tenha falecido, as cotas podem ser concedidas aos seus herdeiros e dependentes.

Dinheiro esquecido nos bancos

Caso o cidadão tenha esquecido valores em alguma conta bancária é possível regatá-los. Segundo os bancos, os recursos são de contas físicas e jurídicas fechadas ou ativas que não são mais movimentadas.

Na maioria dos casos, os valores são de restituição de cobranças indevidas, investimentos não procurados, entre outras situações. O montante esquecido nas instituições financeiras chega a R$ 8 bilhões.

Onde consultar?

Na última segunda-feira, 7, o Banco Central anunciou a criação de um novo site para o Sistema de Valores a Receber (SRV). Por meio dele, as pessoas e empresas poderão consultar as quantias esquecidas em contas de bancos ou em outros órgãos.

O BC informou que o novo site estará disponível a partir da próxima segunda-feira, 14. Neste sentido, caso verifique que realmente possui valores a resgatar, o montante poderá ser solicitado a partir do da 7 de março.

Por fim, cabe salientar que as consultas não poderão ser realizadas pelo site do Banco Central, agora, o procedimento deve ocorrer pelo novo endereço.