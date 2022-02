Ficha caiu? Quarto Lollipop se choca com eliminações: ‘o que a gente fez de errado?’

A eliminação de Brunna mexeu com os participantes do BBB 22 durante a madrugada desta quarta-feira (23). Os integrantes do quarto Lollipop se mostraram apreensivos após notarem que todos do grupo que vão para o paredão são eliminados.

Crente de que Paulo Andre seria o eliminado, Eslovênia se mostrou bastante abalada. “Eu tenho a sensação que todo aqui quando cair no paredão, vai sair”, declarou.

“Todo mundo aqui tá sendo eliminado. O que a gente fez de errado?”, questionou Eliezer.

“Isso aqui é um jogo. A gente tá jogando desde o início. Que nem o Gustavo, chegou aqui há uma semana e já tá jogando bastante”, analisou Lais.

Também do quarto Lolipop, Brunna levou 76.18% dos votos em paredão disputado com Paulo André e Gustavo e foi eliminada. Relembre aqui alguns dos motivos.

