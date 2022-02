Ficou sério? Eslovênia e Lucas ‘se casam’ no BBB 22

O casal Lucas e Eslovênia do BBB 22 resolveu dar “mais um passo” na relação durante a festa do líder na madrugada nesta quinta-feira (24). É que, aproveitando que o tema da celebração do capixaba é “Despedida de solteiro”, a modelo se vestiu de noiva e os pombinhos “se casaram”.

A cerimônia foi dirigida por Tiago Abravanel. “O amor transforma a vida de todas as pessoas. Que ele possa transformar a vida de cada um de vocês individualmente. E juntos a partir de agora”, declarou o “cerimonialista”.

“Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na relação e no BBB. Que a gente nunca se separe”, completou o estudante de medicina.

Assista abaixo registros do “casamento”:

