Fiel é ele: identidade de suposta namorada de Rodrigo é revelada

Rodrigo Mussi segundo eliminado do BBB 22 teve a fidelidade “comprovada” no Rede BBB desta terça-feira (2). O brother foi surpreendido com a presença da namorada no programa, que revelou ter ficado preocupada com o comportamento do amado em algumas festas.

“Vim te desejar boas-vindas. Senti ciúmes. Fiquei um pouco agoniada com algumas festas”, declarou a companheira.

“Fique feliz de ver ela aqui. Achei que ia sumir”, comentou o brother.

Vale lembrar que o gerente comercial havia flertado com Lais em algumas festas, mas afirmou que não podia ficar com a médica porque era comprometida.

Assista abaixo: