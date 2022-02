Fies terá orçamento 35% menor em 2022

Neste ano, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) terá orçamento 35% menor em comparação com o orçamento do ano passado. Em 2021, a União direcionou 8,48 bilhões para o Fundo, enquanto para 2022 os recursos serão de R$ 5,53 bilhões.

O Orçamento da União foi sancionado na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro e a redução tem como base o número de vagas ociosas nos processos seletivos do Fies em 2021. Desse modo, o valor destinado ao Fies neste ano é próximo ao valor dos recursos efetivamente usados para os pagamentos de 2021: R$ 5,64 bilhões.

O Fies é um programa de financiamento por meio do qual o governo federal concede crédito para que estudantes de baixa renda paguem mensalidades de cursos de graduação em instituições privadas com juros zero ou variados.

Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão ligado ao Ministério da Educação responsável pela execução das políticas educacionais, a redução está de acordo com a baixa execução do ano passado.

Nesse sentido, o FNDE explica que a “redução é condizente com a baixa execução em 2021, cerca de 50% da dotação de 2021, devida à baixa adesão de matrículas no ano passado (cerca de 50% de adesão)”.

Nos últimos anos, a participação de estudantes no programa têm diminuído, de modo que há grande número de vagas ociosas e, consequentemente, menos gastos para custear. O orçamento estabelecido para 2022 indica que o governo já considera que parte das 111 mil vagas abertas neste ano não serão preenchidas .

O FNDE explica ainda que a pandemia teve um impacto financeiro sobre as famílias, justificando assim a “redução da procura pelo programa do Fies”.

Sobre o Fies 2022/1

De acordo com o cronograma estabelecido pelo MEC, o período de inscrição do Fies 2022/1 será de 8 a 11 de março. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do Portal do Fies.

A divulgação do resultado, com a lista de candidatos pré-selecionados, está prevista para o dia 15 de março. Os pré-selecionados deverão complementar a inscrição no período de 16 a 18 de março.

Além de cumprir os critérios de renda, para participar do Fies 2022/1, é preciso ter feito o Enem 2021. O programa exige a média de 450 nas provas objetivas e nota acima de zero na prova de redação.

