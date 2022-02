Fifa proíbe a Rússia de disputar Eliminatórias e Copa do Mundo

A Fifa suspendeu a Federação de Futebol da Rússia e, com isso, o país está proibido de disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, e consequentemente a própria Copa.

A decisão foi tomada em conjunto com a Uefa e envolve também as seleções de base e femininas, além da masculina. A Rússia pode recorrer da decisão ao TAS (Tribunal Arbitral do Esporte).

Essa é mais uma sanção imposta pela Fifa à Rússia, que invadiu a Ucrânia na última quinta-feira (24). No domingo, a entidade máxima do futebol já havia informado que enhuma partida internacional será disputada na Rússia — no caso de algum clube ou a seleção ser mandante, a partida será em território neutro e sem torcedores.

Além disso, também estão vetados o hino e a bandeira da Rússia nas partidas. Por fim, a equipe que representa o país não poderá jogar com o nome de Rússia, mas sim Federação Russa. As sanções valem por tempo indeterminado.