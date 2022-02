Fifa veta jogos na Rússia e proíbe bandeira e hino do país nas partidas

Foto: Divulgação

As sanções à Rússia também chegaram no futebol. A Fifa anunciou as primeiras proibições em relação ao país que atacou a Ucrânia na última quinta-feira (24). A entidade que comanda o futebol mundial informou no domingo (27) que nenhuma partida internacional será disputada na Rússia — no caso de algum clube ou a seleção ser mandante, a partida será em território neutro e sem torcedores.