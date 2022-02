Filha de 3 anos de Arthur Aguiar diz que não gostou de ver o pai no monstro: ‘Assustador’

Depois de ter sido o primeiro eliminado na Prova do Anjo desta semana, no “Big Brother Brasil 22”, Arthur Aguiar foi para o castigo do monstro. Vencedora da prova, Bárbara também mandou o ator Douglas Silva e o surfista Pedro Scooby para passarem pela prenda junto com ele.

Fora da casa, Sophia, de apenas 3 anos, não gostou deste momento do jogo. A filha de Arthur Aguiar se mostrou surpresa com o pai tendo que se vestir de mola e ficar preso aos colegas até o fim deste domingo. A equipe do brother postou um vídeo com a reação da pequena, fruto do seu casamento com a ex-sister Maíra Cardi.