Filha de professor da UFBA está entre brasileiros isolados na Ucrânia

A jornalista Lys Silva Conceição, de 27 anos, filha de Fernando Conceição, professor titular da Universidade Federal da Bahia (UFBA), é uma entre os cerca de 500 cidadãos brasileiros que vivem na Ucrânia, país em conflito com a Rússia. O bairro onde a jovem mora foi atingindo por bombardeios e ela precisou deixar a casa onde mora com o marido.

Em um vídeo publicado no YouTube, o professor relatou a situação da filha e disse que a orientou a buscar refúgio na Embaixada do Brasil em Kiev.

“Por volta das duas da manhã ela chegou à Embaixada, que estava fechada. Eu disse ‘pula o portão, não importa, escala, quebra as janelas, o importante é estar dentro do território brasileiro’, porque a Embaixada é a representação do Brasil naquele país estrangeiro”, diz.

O professor relatou que entrou em contato com o embaixador do Brasil em Kiev, Norton Rapesta, que afirmou que a recomendação é ficar em casa. “Não adianta vir agora para a Embaixada, já falei com ela (Lys) isso. Então, com calma, (devemos) aguardar, porque isso não deve durar muito, deve acabar em algumas horas. Estamos trabalhando para proteger e tirar os brasileiros daqui no momento oportuno, não adianta vir aqui me dizer o que eu tenho que fazer”, disse o embaixador em conversa com Conceição.

Ele ainda questionou ao embaixador o que deveria ser feito em casos como o da filha dele, que não tem mais uma casa para onde voltar, mas não teve mais resposta.

“Consegui falar com minha filha, de dentro da Embaixada do Brasil, e ela me disse que o embaixador mandou ela sair”, conta Conceição. Um funcionário da Embaixada atendeu Lys e teria dito que a colocaria em um hotel, o que chegou a ser tentado, mas o hotel se recusou a aceitar brasileiros.

Em nota emitida na tarde de quinta-feira (25), o Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores do Brasil, por sua vez, informou que o “governo brasileiro acompanha com grave preocupação a deflagração de operações militares pela Federação da Rússia contra alvos no território da Ucrânia”.

O ministério disponibilizou, ainda, telefones para casos de emergência consular de brasileiros na Ucrânia e seus familiares, o número de telefone de plantão consular +55 61 98260-0610.

O presidente Jair Bolsonaro manifestou sobre o ataque dos russos à Ucrânia na tarde desta quinta, ao falar, no Twitter, que está “totalmente empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia”.