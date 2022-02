Filmes do Oscar 2022? Veja o que priorizar na lista de indicados – Coisa de Cinéfilo

Fotos: Divulgação



A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood liberou na semana passada a lista completa de indicados ao Oscar 2022. São diversos longas e curtas que brilharam no ano de 2021 e agora merecem o devido reconhecimento por sua qualidade. E sim, tem também aqueles que se destacam mais ou que é um grande sortudo por estar ali participando da premiação. Você pode conferir a lista completa diretamente neste link.

Talvez, você que não tem tanto tempo para ver TODOS os filmes, esteja se perguntando sobre por onde começar e qual priorizar para ficar por dentro das apostas na hora da cerimônia. E é justamente isso que o Coisa de Cinéfilo faz aqui para te ajudar nessa verdadeira corrida por completar a lista de películas que foram indicadas.

Uma decisão acertada é pegar a lista de indicados a Melhor Filme, pois esta é a categoria mais importante da noite. Então vale sempre priorizar os longas que estão destacados ali. Nesta ordem, o que vem na sequência de prioridade são as categorias de Melhor Direção e Melhor Roteiro (esta aqui repartida em Original e Adaptado). Esse são os filmes principais que você deve dedicar a sua atenção e que, provavelmente, serão as experiências mais agradáveis.

E por que isso? Porque nas categorias de Melhor Atuação, não é incomum surgirem performances incríveis dentro de filmes não tão incríveis assim. Tem filme que só a atuação salva e a experiência de assistir à produção se torna um tanto frustrante (alô, Apresentando os Ricardos).

Tem ainda aqueles filmes que estão ali só pela farra mesmo e que a gente sabe que a chance de levar um prêmio é baixa, como é o caso de Não Olhe Para Cima, da Netflix, ou O Beco do Pesadelo. Vale a pena conferir, de qualquer forma, mas se você estiver com o tempo curto, pode ir deixando-os para o final da lista, pois deve render menos estatuetas.

Dito isso, quais filmes devo priorizar? Ataque dos Cães, definitivamente, é um dos primeiros, já que possui 12 indicações ao Oscar 2022 e chances reais de levar nas categorias principais. Outro que vale a pena é King Richard: Criando Campeãs, pois é um filme agradável e a atuação de Will Smith está super bem falada (rendeu estatueta Melhor Ator de Drama no Globo de Ouro). A categoria de Melhor Atriz é a mais imprecisa, mas vale destacar as duas mais fortes: Nicole Kidman, por Apresentando os Ricardos, e Kristen Stewart, por Spencer. Quem sabe até Olivia Colman por A Filha Perdida, mas está menos badalada este ano.

Falta mais de um mês para a cerimônia de entrega do Oscar 2022, que acontece no dia 27 de março. Até lá, junta os amigos e a família para fazer várias maratonas e chegar bem afiado no dia e fazer as suas apostas!

Marcela Gelinski*

Editora-chefe do site Coisa de Cinéfilo