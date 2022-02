Filosofia: o pensamento de David Hume

David Hume: um resumo

David Hume é considerado um dos filósofos mais importantes de toda a filosofia moderna, ao lado de René Descartes.

O pensamento de Hume é abordado com frequência por questões de filosofia, especialmente dentro dos vestibulares e da prova do ENEM.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o pensamento de David Hume. Confira!

Quem foi David Hume?

David Hume foi um filósofo e diploma da Idade Moderna, considerado um dos principais teóricos do movimento iluminista.

Hume era escocês, mas viveu boa parte de sua vida na França, estudando no país e entrando em contato com os ideais do Iluminismo que circulavam dentro das academias francesas.

David Hume: o empirismo

David Hume é considerado o maior expoente do empirismo. Se para o filósofo René Descartes a razão faz com que as ideias sejam inatas aos seres humanos, para Hume o ser humano vive submetido aos seus sentidos. Assim, de acordo com Hume e o empirismo, as ideias são reflexos das impressões que os homens obtém por meio dos sentidos.

Devemos entender que o empirismo afirma que o ser humano nasce sem nenhuma experiência, ou seja, sem ideias. Assim, as experiências que ele irá adquirir por meio dos sentidos irão, dessa forma, criar as suas ideias.

David Hume: as ideias sobre a causa e o efeito

David Hume foi um dos primeiros filósofos que questionou a relação “causa e efeito”, que havia sido proposta pela corrente dos filósofos racionalistas. Para Hume, se o homem sabe que o fogo é a causa do calor, isso acontece devido à experiência do mesmo, que foi adquirida por meio dos sentidos. Dessa forma, para Hume, o elemento fogo e o elemento cair são exteriores e não existe nada que os relacione interiormente, o que nos faz pensar que, para o filósofo, “causa e efeito” não são dois fenômenos que necessariamente existem ligados entre si.

David Hume: obras relevantes

Para compreender o pensamento de David Hume, devemos ter contato com as suas principais obras. Dentre elas, podemos destacar:

Tratado da Natureza Humana

Ensaio sobre o Entendimento Humano

Investigações sobre o Princípio da Moral

Discursos Políticos

História Natural da Religião