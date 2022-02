Fim da Disney? Scooby, Tiago, Arthur e Douglas protagonizam barraco no BBB 22

O clima pesou na casa do BBB 22 durante a noite desta sexta-feira (4). Scooby, Douglas, Tiago e Arthur protagonizaram um barraco daqueles, com direito a dedo na cara e troca de ofensas. A situação começou após o ex-Rebelde se chatear com provocações do surfista e do ator sobre a festa de quarta-feira (2).

Os brothers teria falado que o esposo de Maira Cardi passou boa parte da celebração na máquina de brinquedos. O neto de Silvio Santos percebeu que o amigo estava chateado e pediu que os demais aliados parassem. O ex de Piovani acabou se exaltando.

“Por que você tá alterado? A partir do momento que alguém se sente ofendido ou magoado com uma brincadeira, ela tem o direito de não querer brincar. A O que aconteceu aqui foi que ele estava sendo zoado o tempo inteiro e ele não estava conseguindo falar, foi aí que eu entrei”, começou Tiago.

“Você zoa os outros, os outros te zoam. A partir do momento que ele virou nosso amigo, a gente nunca zoou ele, quando ele entra na brincadeira, demorou, a gente vai zoar ele também”, rebateu Scooby.

Tiago acusou o surfista de bullying, que se revoltou. Douglas repreendeu Arthur por não ter se posicionado contra as acusações de Tiago. “No momento que colocaram isso na discussão, o que eu esperava também de você (Arthur), que você chegasse e falasse ‘Não, Tiago, tem nada a ver”.

O neto de Silvio Santos começa a chorar e é acolhido por Scooby.”Eu não queria fazer isso. Eu gosto de vocês, desculpas”, se desculpou.