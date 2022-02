Fim da pandemia? Países europeus retiram restrições mesmo com alto número de casos

A variante Ômicron foi descoberta na África do Sul e rapidamente se espalhou pela Europa. Mais transmissível, a nova cepa do coronavírus trouxe uma nova fase da pandemia. No entanto, apesar do alto número de casos em todo o continente europeu, a taxa de óbitos não acompanhou a crescente, uma vez que a vacina contra a Covid-19 já está disponível para todo população.