Fim da União Soviética: Tópicos essenciais para estudar

O fim da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) – ou simplesmente União Soviética – é um tema muito recorrente nas questões de História de vestibulares e no ENEM. Na maioria das vezes, surge relacionado à Guerra Fria.

É essencial destrinchar os pontos principais desse evento para ficar preparado para as questões de História.

Por que acabou? Entenda o contexto da época

O fim da União Soviética é marcado por conflitos internos e externos desde o seu surgimento, em 1922. A ditadura comunista de Josef Stalin resultou em assassinatos em massa e, com isso, um desgaste social do povo, que mostrou grande descontentamento com o Estado.

Após o fim da Segunda Guerra Mundial e milhares de soviéticos mortos, surgiu a Guerra Fria e a tensão ideológica com os Estados Unidos. Além de uma iminente chance de uma batalha nuclear de proporções mundiais.

A partir daí houve um aumento brusco em investimentos para estruturação do exército soviético, chamado de “exército vermelho”. A disputa pela soberania fez com que a URSS tivesse um custo absurdo.

Josef Stalin faleceu em 1953 em meio à Guerra Fria e o regime continuou reprimindo qualquer chance de revolta contra o sistema soviético.

Nas décadas de 1970 e 1980 houve um gasto militar extraordinário e isso impediu o desenvolvimento e crescimento da economia.

URSS em Colapso e Era Gorbachev (1985 – 1991)

Mikhail Gorbachev foi secretário do Partido Comunista Soviético entre 1985 e 1991. Suas principais medidas – Perestroika e Glasnost – visavam renovar as estruturas do país com vários ajustes. Entre eles:

Diminuição da burocracia na economia

Fim da censura aos jornais e revistas

Redução de gastos militares

Repúblicas satélites passaram a ter mais autonomia

Liberação do comércio exterior – Aproximação com o ocidente “capitalista”

Liberdade para grupos religiosos

Mesmo com todas essas medidas, um grito por dissolução já ecoava.

Dissolução da URSS

O início do processo de dissolução foi marcado pelo acidente nuclear de Chernobyl, na República da Ucrânia, em 1986. Isso envergonhou a cúpula da URSS e gerou dúvidas se as usinas soviéticas eram de fato seguras.

Sem falar na tentativa de golpe que ocorreu logo após as primeiras eleições não comunistas. Tal episódio, conhecido como “Golpe Frustrado”, consistiu na prisão de Gorbachev por uma ala mais radical do partido comunista, que visava derrubar o governo.

Com uma imensa insatisfação e pressionadas por uma resistência feroz do povo, os golpistas não aguentaram e libertaram Gorbachev.

Ao final do ano de 1991, Gorbachev então renuncia ao cargo de presidente, pondo fim à URSS.

Fonte: Notícias Concursos