Final de semana deve ser de chuva e céu nublado em toda Bahia; confira previsão

Neste sábado, com a manutenção da condição de chuva, aumenta a possibilidade dos eventos avançarem para mais áreas do estado.

No oeste da Bahia, a possibilidade de fraca a moderada a qualquer hora do dia. A região deve receber a maior concentração de chuva no período.

Na Chapada Diamantina e parte do Sudoeste, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuva fraca.

Os municípios costeiros do Recôncavo e Nordeste possuem chances de chuvas moderadas de forma mais isolada ao longo desse dia. Nas demais áreas do estado prevalece a condição de sol entre nuvens.

Já no domingo, o tempo permanecerá instável em todo o estado. Nas regiões do Recôncavo e litoral, bem como regiões no Sul, Sudoeste, Chapada Diamantina e Nordeste do estado o dia continuará sendo com a possibilidade de chuvas fracas a moderadas.