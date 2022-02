Final de semana será de sol entre nuvens com chuvas espaçadas na Bahia; confira previsão

Neste sábado (19) e domingo (20) o tempo oscilará entre sol entre nuvens e períodos de chuvas em praticamente todo o estado.

De acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), as regiões do centro-oeste e centro-sul da Bahia sofrem influencia da convergência de umidade da Amazônia, o que favorece a formação de nuvens sobre essas localidades, assim como, provoca pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada.

Nas demais regiões, a tendência é de que os dias tenham redução gradual de nebulosidade e apenas chances isoladas de chuva.

No sábado (19), a previsão é de que o tempo fique instável nas regiões centro-oeste e centro-sul do estado. Há possibilidades de chuvas periódicas de intensidade fraca a forte a qualquer hora do dia. Para os municípios que fazem divisa com Minas Gerais, os volumes podem ser mais expressivos.

Já os municípios costeiros do recôncavo e Nordeste possuem chances de chuvas isoladas ao longo desse dia, prevalecendo a condição de sol entre nuvens no período. Foto: Reprodução/Inema

No domingo (20), o tempo ficará instável em toda Bahia. Segundo o Inema, nas regiões do Recôncavo, Baixo Sul, Norte e Nordeste o dia terá sol entre nuvens e possibilidade de chuvas isoladas de fraca intensidade.

Nas regiões oeste e São Francisco e extremo Sul do estado terão o dia nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuvas de intensidade fraca a forte.

De acordo com o Climatempo, a previsão é de que o final de semana da capital baiana seja de sol com pancadas de chuvas.

No sábado (19), é esperado sol e aumento de nuvens no período da manhã. Pancadas de chuva devem ocorrer à tarde e durante a noite. O mesmo deve se manter no domingo (20).