Final de semana será de tempo firme em toda Bahia; confira previsão

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Vai dar praia neste final de semana na Bahia. Segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), a previsão é tempo firme e estável nos próximos dias.

Para o sábado (26), o tempo deve se manter estável em praticamente todo o estado. O dia começará com chuvas apenas na zona costeira da Bahia, porém, ao decorrer do dia o clima deve varia e as chuvas passam a ser isoladas apenas no litoral do Recôncavo e litoral Nordeste.

Já nas regiões centrais, o dia deve ter tempo firme, com céu claro e altas temperaturas. No Extremo Oeste do estado e cidades que fazem fronteira com o estado de Minas Gerais, a expectativa é de sol entre nuvens a céu claro, com tempo firme durante o dia.

Foto: Reprodução/Inema

No domingo (27), o tempo apresentará estabilidade atmosférica em todo o estado da Bahia. Segundo o Inema, um centro de alta pressão manterá as regiões Norte, Nordeste, Chapada Diamantina e São Francisco com tempo firme e céu claro, possibilitando um dia com altas temperaturas nas cidades dessas regiões.

Ao longo da costa, é esperada nebulosidade no início da manhã, com uma redução gradual na cobertura de nuvens e tempo firme de todo o período. Nas demais localidades, o sol prevalece com céu claro e tempo firme.

Foto: Reprodução/Inema

Salvador

De acordo com o Climatempo, em Salvador, o tempo será de sol com pancadas de chuva.

No sábado, é esperado sol e aumento de nuvens no período da manhã. Pancadas de chuva devem acontecer durante à tarde e à noite. A temperatura máxima será de 31° e a mínima de 23°.

No domingo, o clima será de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. A temperatura máxima será de 30° e a mínima de 23°.

Leia mais sobre Bahia em iBahia.com.