Flow anuncia desligamento de Monark após apresentador defender partido nazista no Brasil

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na tarde desta terça-feira (8), o Flow Podcast anunciou o desligamento do apresentador Monark, após ele defender a existência de um partido nazista no Brasil.

De acordo com o comunicado dos Estúdios Flow, publicado nas redes sociais do programa, “decisão foi tomada em conformidade com o que determinam todos os preceitos de boa prática visão e missão dos Estúdios Flow”.

Ainda de acordo com a nota, o episódio 545 foi retirado de todas as plataformas.

Polêmica e perda de patrocinadores

O caso aconteceu durante o programa da última segunda-feira (7). A fala foi dita urante um programa com os deputados federais Tabata Amaral (PSB-SP) e Kim Kataguiri (DEM-SP).

“Eu sou mais louco do que vocês. Eu acho que tinha de ter partido nazista reconhecido pela lei”, disse Monark, que saiu em defesa do “direito” de ser antissemita. A opinião do brasileiro vai contra os princípios básicos da Constituição, como a promoção do “bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.

A fala de Monark viralizou nas redes sociais e o Flow Podcast começou a perder patrocinadores. O cartão de benefícios Flash anunciou que iria solicitar o encerramento formal da relação contratual com o podcast. Os donos da marca, Pedro e Guilherme Lane, têm família de origem judaica.

“Diante de absurdos como esse, é preciso agir, e solicitamos o encerramento formal e imediato de nossa parceria com os estúdios Flow”, diz o comunicado.

A FFERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) também rompeu contrato com o Flow, que transmitiria o Campeonato Carioca.

A Puma afirmou ter pedido para que sua marca fosse retirada das ações do podcast, mesmo não sendo uma atual patrocinada. Ifood e Mondelez também afirmaram terem patrocinado o programa apenas em ocasiões pontuais.

O iFood informou que desde de novembro de 2021 não mantém relaçao comercial com o Flow. A decisão de encerrar o patrocínio do podcast Flow foi tomada de forma definitiva após Monark ter questionado em seu Twitter no final de outubro: “Ter uma opinião racista é crime?”.

Já a Mondelez, detentora da marca BIS, disse em nota que “que patrocinou pontualmente apenas dois episódios do Flow Podcast veiculados em 2021 e que não tem contrato com o canal”

O ex-jogador Zico ia participar do podcast nesta terça-feira (8), mas cancelou a presença, de acordo com seu filho, Junior Coimbra. “Meu pai iria sim participar hoje à tarde do Flow Sports Club, mas ele cancelou assim que assistiu ao vídeo. Não precisou muito”, escreveu ele.

“Estava bêbado”

Diante da repercussão, Monark gravou um vídeo pedindo desculpas pela fala e argumentou que “estava muito bêbado” durante a gravação do podcast.

“Eu errei, a verdade é essa. Eu estava muito bêbado. Fui defender uma ideia, que é uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos por exemplo, mas fui defender de um jeito muito burro, estava bêbado, e falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica. Mas peço também um pouco de compreensão, são 4 horas de conversa e eu estava muito bêbado”.