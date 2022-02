Fora do BBB 22, Naiara detona Bárbara, Eslô e Lais: ‘teria agredido’

Eliminada do BBB 22, Naiara Azevedo ficou bastante incomodada com as conversas que ouviu quarto Lolipop. Durante o ‘Fora de Casa’ da madrugada desta sexta-feira (11), a sertaneja afirmou que teria “agredido” Bárbara, Laís e Eslovênia caso soubesse tudo o que sabe agora.

“Teria agredido alguém lá dentro, juro. Não tenho sangue de barata. Do mesmo jeito que eu sou boa, sei ser muito pior em uma situação contrária (…) Tudo elas levavam para o meu pessoal, para a Naiara e não para a jogador”, começou a artista.

“As brincadeiras delas eram muito maldosas. Eu vi uma da Eslovênia falando: ‘Ah, vai pra cozinha. Vai cozinhar’. Elas ficavam debochando de coisas que eu fazia do coração”, desabafou Naiara.