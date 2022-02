Fora do ‘BBB 22’, Rodrigo elogia jogo de Jade Picon: ‘Deu um baile em mim’

Após sua eliminação do “BBB 22”, Rodrigo iniciou a manhã desta quarta-feira (2) tomando café com Ana Maria Braga no “Mais Você”. Durante o bate-papo com o eliminado, a apresentadora mostrou trechos de uma conversa de Jade Picon a respeito do brother, que foi só elogios ao jogo da milionária.

“Tipo assim, se as pessoas da casa tão pegando um pouco de ranço do Rodrigo por ele estar impondo a opinião dele, o público também pode estar com um pouco de ranço do jogo dele”, disse Jade no trecho.

“Ela é inteligente. Ela tem uma inteligência emocional que dá para perceber que ela se movimenta muito bem dentro do jogo e todo mundo passa a gostar dela […] É o jogo dela, não tá errado, ela tá super certa, ela foi inteligente pra caramba e deu certo. Eu tô fora do jogo, eu sou 15 anos mais velho que ela e ela deu um baile em mim”, analisou o ex-BBB.

