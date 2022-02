Foragido da Justiça de Goiás é preso em Ourolândia

O homem é baiano, mas a determinação judicial pelo crime veio da Vara Criminal de Bom Jesus de Goiás. Segundo as investigações, o homem saiu do estado quando soube que estava sendo procurado.

Após receber as informações de Bom Jesus de Goiás, os policiais do Setor de Investigação da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jacobina) realizaram diligências e fizeram dois dias consecutivos de campanas no povoado de Lagoa do 33, em Ourolândia, até localizar o investigado.