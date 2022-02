Forças Armadas: Exército, Marinha e Aeronáutica estão com vagas abertas no Brasil

A Aeronáutica, o Exército e a Marinha estão com 2451 vagas abertas no Brasil. As chances são para candidatos com formação escolar de nível médio ou diploma superior, com vagas em todas as regiões do país. Confira abaixo mais detalhes sobre os concursos das Forças Armadas:

A Marinha está com 960 vagas abertas para o concurso de Fuzileiros Navais e mais 686 vagas para o concurso destinado à admissão às escolas de aprendizes-marinheiros. O primeiro é voltado exclusivamente a candidatos do sexo masculino com idade entre 18 e 21 anos (em 30 de junho de 2023) e ensino médio completo.

Neste caso, o curso é realizado no Rio de Janeiro e em Brasília e, após conclusão com aproveitamento, serão direcionados para estágio em outros estados brasileiros. Os aprovados recebem durante a capacitação R$ 1.300, valor que aumenta para R$ 2.500 quando chegam no estágio.

Já para as vagas de aprendiz-marinheiro podem se candidatar homens e mulheres com ensino médio e altura mínima de 1,54m e máxima de 2m. O curso de formação de marinheiros dura 48 semanas, com vencimentos de R$ 1.398,30. A Marinha concede uniforme, alimentação e assistências médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. Após a conclusão, o valor pago vai para R$ 2.294,50. As inscrições começam no dia 28 de maio.

As inscrições para o concurso do Exército seguem até 23 de maio. São 440 oportunidades para a Escola Preparatória de Cadetes (EsPCEx), sendo 400 para homens e 40 para mulheres.

Para se candidatar, é preciso possuir ensino médio e idade entre 17 e 22 anos (completados até 31 de dezembro de 2023).O aspirante a oficial ganha R$ 1.300 no primeiro ano do curso e passa a receber cerca de R$ 7.500 depois de formado, já no posto de segundo-tenente.

As vagas são para as áreas de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, comunicações, intendência ou material bélico.

A Aeronáutica está com três editais abertos com inscrições abertas até 13 e 14 de março de 2022. concurso para admissão ao Curso de Formação de Sargentos (CFS) traz 243 vagas com oportunidades em cinco especialidades: mecânica de aeronaves (90 postos), material bélico (15), guarda e segurança (30), controle de tráfego aéreo (96) e equipamento de voo (12).

São aceitos candidatos do sexo masculino e feminino com idades entre 17 e 24 anos (até 31 de dezembro de 2023). As provas serão aplicadas em junho em todas as regiões do país.

O treinamento é realizado em Guaratinguetá, interior de São Paulo, e neste período os recrutas R$ 1.500, além de alimentação, alojamento, fardamento e assistências médico-hospitalar e dentária. Finalizado o curso, já como terceiro-sargento, terá remuneração de R$ 5.500.

Há também vagas para oficiais, que exige nível superior. São ofertados postos para médico (100 oportunidades), engenheiro (30), oficial de apoio (10), dentista (11), farmacêutico (5) e capelão (3), com salários entre R$ 7.490 e R$ 8.245 – maior salário entre os seis concursos das Forças Armadas. Para concorrer a uma das vagas é preciso ter entre 32 e 40 anos de idade. Serão aplicadas provas objetiva e discursiva em 12 de junho.