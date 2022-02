Francis Bacon: resumo de filosofia

Ídolos da tribo: fundados na própria natureza humana. São as imperfeições do intelecto.

Ídolos da caverna: predisposição do homem que impedem que ele veja a verdadeira realidade. Pode estar associado com a Alegoria da Caverna de Platão.

Ídolos do teatro: são as doutrinas filosóficas que não contribuem com o verdadeiro conhecimento, mas sim com especulações que não levam à verdade.