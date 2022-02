Fresenius abre vagas de emprego; veja cargos

A Fresenius, líder em produtos e serviços renais, abre vagas de emprego para profissionais de diferentes funções pelo país. Veja cargos ofertados e como se candidatar!

Fresenius abre novas oportunidades no Brasil

A Fresenius, líder em produtos e serviços renais, oferece aos seus clientes serviços equipamentos de alta tecnologia, com o propósito de melhorar a vida de pacientes renais. Atualmente a companhia é provedora mundial no segmento, com mais de quatro mil clínicas espalhadas ao redor do mundo.

Confira as oportunidades disponíveis na empresa:

Assistente de Operações (Logística) : graduação completa ou em andamento, experiência na área e conhecimento intermediário em Pacote Office;

: graduação completa ou em andamento, experiência na área e conhecimento intermediário em Pacote Office; Assistente de Faturamento : graduação completa, conhecimento em rotina de faturamento e emissão de notas fiscais;

: graduação completa, conhecimento em rotina de faturamento e emissão de notas fiscais; Assistente de Operações Clínicas : graduação completa, conhecimento avançado em Excel e vivência anterior na área;

: graduação completa, conhecimento avançado em Excel e vivência anterior na área; Analista de Planejamento Financeiro (Sênior) : graduação completa, Excel avançado e conhecimentos em planejamento financeiro;

: graduação completa, Excel avançado e conhecimentos em planejamento financeiro; Estoquista : ensino médio completo, experiência anterior e disponibilidade para atuar de segunda a sábado;

: ensino médio completo, experiência anterior e disponibilidade para atuar de segunda a sábado; Enfermeiro Chefe RT : graduação completa e experiência como Enfermeiro Chefe anterior;

: graduação completa e experiência como Enfermeiro Chefe anterior; Assistente Financeiro : Excel em nível intermediário;

: Excel em nível intermediário; Coordenador de Enfermagem (serviços hospitalares) : pós graduação em Nefrologia, COREN ativo, experiência com pacientes agudos, Pacote Office e habilidades em relacionamento interpessoal;

: pós graduação em Nefrologia, COREN ativo, experiência com pacientes agudos, Pacote Office e habilidades em relacionamento interpessoal; Banco de Talentos (exclusivamente para PCD): ensino médio completo, conhecimento em informática e Pacote Office, experiência com atendimento ao público e disponibilidade para atuar de segunda a sexta por por oito horas diárias.

Como se candidatar

Quer ocupar uma das posições oferecidas pela empresa Fresenius? Para se candidatar os interessados devem atender todos os requisitos, e preencher sua ficha cadastral na vaga pretendida através do site de participação.

