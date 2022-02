FSFX abre vagas de emprego; veja funções e localidades

A FSFX, Fundação São Francisco Xavier, está com novas oportunidades disponíveis em diferentes regiões do Brasil. As vagas são destinadas a diferentes perfis profissionais. Veja, abaixo, as oportunidades e como realizar a sua candidatura!

FSFX abre novas vagas disponíveis no Brasil

A FSFX, Fundação São Francisco Xavier, tem como maior objetivo a oferta de educação e saúde de qualidade. Presente em seis Estados do país, a instituição possui mais de quatro mil colaboradores, que em parceria com a companhia trabalham para oferecer aos clientes saúde e educação.

Acompanhe as oportunidades oferecidas pela Fundação:

Laboratorista;

Assistente de Recursos Humanos;

Enfermeiro Intermediário (Quimioterapia);

Supervisor de Estágio;

Enfermeira Centro de Obstetrícia;

Enfermeiro Coordenador;

Analista de Sistemas;

Instrumentador Cirúrgico;

Estagiário para o Setor Financeiro;

Médico do Trabalho;

Técnico em Segurança do Trabalho;

Motorista Pacientes;

Auxiliar em Saúde Bucal;

Enfermeiro da Atenção Primária;

Técnico em Enfermagem (Banco de Talentos);

Técnico em Raio X (Banco de Talentos);

Bioquímico;

Técnico em Saúde Bucal.

É importante ressaltar que a mesma vaga pode estar disponível em várias regiões do país.

Como se candidatar

Para ocupar uma das colocações oferecidas pela empresa FSFX, os candidatos devem atender a todos os requisitos exigidos, que podem alterar conforme a vaga e área desejada. Para se candidatar, basta acessar o site de inscrições e preencher a ficha cadastral atentamente, inserindo todos os campos obrigatórios.

Além da remuneração compatível aos cargos, a companhia oferece aos novos contratados um pacote de benefícios, que incluem restaurante interno, seguro de vida, plano médico, participação de lucros e plano odontológico.

