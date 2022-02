FTD Editora abre NOVOS empregos; veja funções

A FTD Editora abre vagas de emprego em diferentes cargos e em cidades distintas do país. Confira, a seguir, as oportunidades que estão sendo ofertadas, os benefícios fornecidos pela empresa e como se candidatar!

FTD Editora tem novas vagas de emprego pelo país

A FTD Editora é uma editora brasileira, que desde 1902 se dedica à Educação de crianças e adolescentes com a missão de tornar Jesus Cristo conhecido e amado. Atualmente, está consolidada no mercado editorial e é reconhecida como uma empresa que pensa no futuro.

Além disso, é uma empresa que busca ser parceira, flexível e humana, trazendo inovação e incentivando o diálogo. A FTD Editora procura por novos profissionais para compor seu time de colaboradores e fornece diversos benefícios aos mesmos, sendo alguns deles:

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Auxílio academia;

Home office;

Horário flexível;

Participação nos Lucros ou Resultados;

Seguro de vida;

Vale-alimentação;

Vale-refeição.

Veja as funções com vagas disponíveis e suas respectivas localidades:

-Goiânia

-Brasília

Assistente de Controladoria;

-Salvador

-Rio de Janeiro

Consultor(a) Educacional;

-São Paulo

Auditor Interno;

Analista de Dados;

Analista de Desenvolvimento Humano;

Analista de Suporte.

Veja também: Johnson Controls abre vagas de emprego; veja funções

Como me candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas, basta atentar-se a todas as informações referentes a vaga desejada e, anexar o currículo no site de recrutamento e seleção.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!